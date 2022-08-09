МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам снижается во вторник днем, в то время как рынки ожидают замедления роста потребительских цен в США после рекордной за 40 лет инфляции, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ торгуются в Европе выше 2000 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 13.19 мск курс евро к доллару растёт до 1,0233 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0195 доллара; курс доллара к иене в то же время уменьшается до 134,81 иены со 135 иен. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,35%, до 106,06 пункта.

Ещё утром американская валюта едва пробила отметку в 1,02 евро, а по отношению к иене — и вовсе укреплялась.

В среду будет опубликована статистика инфляции в США. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен в стране замедлился до 8,7% после рекордных с 1981 года 9,1% месяцем ранее.

Рынки в связи с этим оценивают, какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышение учётной ставки. В сентябре, по данным CME Group, 66,5% аналитиков ожидают её повышения на 0,75 п.п. — до 3-3,25% годовых. Но в случае появления признаков того, что борьба Федрезерва с инфляцией приводит к каким-то результатам, степень ужесточения монетарной политики может снизиться, что будет негативно для доллара.