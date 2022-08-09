МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник укрепился против доллара США, при этом в центре внимания остаются перспективы процентных ставок. В Британии сообщили об угрозе топливной бедности для миллионов граждан

Дейв Рамсден, заместитель управляющего Банка Англии, сказал в интервью Reuters, что банк, вероятно, будет вынужден и дальше повышать ставки с текущего максимума за 14 лет, чтобы ослабить инфляционное давление, которое укореняется в британской экономике.

На прошлой неделе центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, но предупредил о предстоящей рецессии.

По состоянию на 09.18 пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,4%, по 1,2128.

Пара евро/фунт торгуется почти без изменений, по 0,8445.

На прошлой неделе банк повысил ставку до 1,75% против 1,25%. Это было шестое повышение ставки с конца 2021 года. Банк Англии также предупредил о рецессии в конце года, которая может продлиться до 2024 года.

В этих неблагоприятных условиях гонка за пост премьер-министра также создает дополнительную неопределенность для фунта. СМИ: власти призвали британцев мыться быстрее ради экономии

"Одна из важных неопределённостей для фунта — это то, каковы будут планы нового правительства в области налогово-бюджетной политики. Очевидно, что будет значительное смягчение налогово-бюджетной политики, но пока сложно сказать, какую форму она примет", — говорит Колин Ашер, старший экономист Mizuho.

Если принять во внимание технические факторы и перспективы масштабной налогово-бюджетной поддержки осенью, то можно заключить, что глубина рецессии будет намного меньше, чем предполагает основной сценарий Банка Англии, говорит Ашер, но добавляет при этом, что перспективы неблагоприятны.

Данные по ВВП, ожидаемые в пятницу, станут следующим важным фактором для определения состояния британской экономики. Данные по инфляции, которые выйдут в среду, также будут внимательно отслеживаться на валютных рынках, так как инвесторы стараются оценить вероятность очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре.