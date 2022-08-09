МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник опускаются после предупреждения еще одного производителя полупроводников о выручке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Уровень потребительской уверенности на рынке жилья США достиг минимума

По состоянию на 14.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 32 787 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 13 117,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4 133,75 пункта.

Акции Micron на предторгах дешевеют на 4,4% после предупреждения компании о возможной низкой выручке. Так, ее выручка в четвертом квартале текущего фингода может оказаться на нижней границе диапазона прогноза от 30 июня или ниже этого уровня. Опубликованный летом в финотчетности прогноз предполагал выручку за четвертый квартал на уровне 6,8-7,6 миллиарда долларов.

Днем ранее Nvidia сообщила, что ожидает во втором квартале 2022-2023 фингода выручку в 6,7 миллиарда долларов, а не 8,1 миллиарда. Бумаги Nvidia подешевели на этом фоне на 6,3% в понедельник.

Рынки при этом продолжают ждать статистику по инфляции в США в среду. Аналитики ожидают замедление годовой инфляции в стране в июле до 8,7%, месяцем ранее показатель составлял рекордные за 40 лет 9,1%.