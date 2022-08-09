МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник завершил торги повышением на 2,32% по индексу Мосбиржи на фоне роста широкого круга бумаг, индекс РТС прибавил более 3% на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в ходе торгов вторника на один процент

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,32%, до 2136,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,02%, до 1116,28 пункта.

К 18.58 мск рубль растет к доллару на 52 копейки, до 60,24 рубля.