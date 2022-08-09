МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника вырос по основным индексам на корпоративных историях, укреплении рубля и позитива в нефтяных котировках, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,32%, до 2136,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,02%, до 1116,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов на валютном рынке) снизился на 61 копейку, до 60,15 рубля, евро — на 56 копеек, до 61,64 рубля. Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов подскакивала выше 98 долларов за баррель, однако к 20.34 мск снижается на 0,38% — до 96,28 доллара за баррель.

"Российский рынок уже второй день пребывает в "зеленой зоне", скорее всего, из-за того, что возвращение иностранных инвесторов на биржи снова отложено Банком России, и новая дата допуска нерезидентов из дружественных стран к продажам российских акций пока неизвестна", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Тем временем некоторые российские корпоративные эмитенты, в том числе НЛМК, ММК, "Татнефть", уже объявили об автоматической конвертации своих депозитарных расписок в обыкновенные акции, которые впоследствии можно будет продать только за рубли. Для фондового рынка и рубля эти события стали одинаково оптимистичными", — добавляет она.

Российский рынок акций во вторник сохранил "бычий" настрой несмотря на умеренное укрепление рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Одним из факторов поддержки стал локальный разворот в ценах на нефть, не теряющих надежды вернуться в район 100 долларов. Ослабление доллара к другим валютам и приостановка прокачки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" прибавили уверенности покупателям "черного золота", — также замечает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Российский рынок акций вырос во вторник в восьми секторах, исключением стали индексы электроэнергетики (-0,51%) и химии и нефтехимии (-0,61%).

В лидерах роста — сектор нефти и газа Московской биржи (+2,69%), в котором взлетели бумаги "Татнефти" после сообщения о том, что совет директоров компании 15 августа обсудит в заочной форме рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за первое полугодие 2022 года.

К закрытию торгов привилегированные акции "Татнефти" выросли на 7,65%, ее обыкновенные акции – на 5,71%.

Также в лидерах роста акции "Лукойла" (+4,7%) и акции "Роснефти" (+3,76%).

При этом привилегированные акции "Транстефти" снизились на 1,29%.

Привилегированные акции "Транснефти" негативно отреагировали на остановку транзита через "Дружбу", отмечает Елена Крылова из Промсвязьбанка.

Ранее во вторник об остановке прокачки российской нефти через Украину сообщил источник РИА Новости. "Транснефть" подтвердила агентству, что компания "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит по северной ветке через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. "Транснефть" прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит российской нефти через Украину.

"Если ситуация не разрешится, то возможно перенаправление поставок морем, что чревато ростом логистических издержек для компаний – основных поставщиков нефти по "Дружбе" ("Роснефть" и "Татнефть"), — считает Крылова.

Депозитарные расписки "О'Кей" выросли на 10,4%, акции ДВМП — на 9,89%, расписки VK – на 7,82%, акции "Распадской" — на 5,58%, "Норникеля" — на 4,79%.

"Распадская" в этот четверг (наряду с VK), по нашим ожиданиям, должна представить сильные финансовые результаты за второй квартал текущего года, но вероятность отказа от выплат дивидендов за первое полугодие высока в связи с ограничениями на движение капитала и регистрацией материнской компании в Великобритании", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Акции "СПБ Биржи" взлетели на 31,17% на фоне сообщения торговой площадки о возобновлении с 10 августа торгов бумагами 200 иностранных компаний с началом основной торговой сессии.

Снизились акции "Юнипро" (-2,17%), ТГК-1 (-2,08%) и акции "Интер РАО" (-1,93%).

ПРОГНОЗЫ

Владимир Лящук из Промсвязьбанка ожидает, что в среду индекс Мосбиржи продолжит движение к уровню 2150 пунктов, чему будет способствовать восстановление цен на нефть. Лучше рынка могут выглядеть компании нефтегазового сектора, полагает он.

Антон Кравченко из УК "Первая" в среду ожидает смешанную динамику перед публикацией данных по инфляции в США и РФ. По его мнению, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2080-2140 пунктов, индекс РТС – в пределах 1080-1120 пунктов.