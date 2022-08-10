МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду третий торговый день подряд по основным индексам, лидировали в росте акции "СПБ Биржи", вошедшие в тройку лидеров по дневному объему торгов, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии повысился на 0,69%, до 2151,5 пункта, долларовый РТС — на 0,19%, до 1118,4 пункта.

РЫНОК ПОЛУЧАЛ ВНЕШНЮЮ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций в среду рос третий торговый день подряд по главным индексам, отыгрывая позитивную динамику западных рынков, которые росли вечером на 0,3-2,4%.

Импульс к росту исходил от отчета об июльской инфляции потребительских цен в США, которая замедлилась в годовом выражении с июньских 9,1% до 8,5%. Мировые фондовые рынки немного успокоились, так как после выхода столь оптимистичных данных по инфляции в США угроза мировой рецессии немного отступила, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

При этом динамика нефтяных котировок остается сдерживающим рост рынка РФ фактором. Стоимость нефти остается ниже ключевых 100 долларов за баррель сорта Brent уже пятую торговую сессию подряд. Участники рынка обращают внимание на новости о возобновлении поставок российской нефти в Европу.

Кроме того, они отыгрывают данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 августа выросли на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 432 миллионов баррелей. Ожидалось увеличение на 0,1 миллиона.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались бумаги "СПБ Биржи" (+40,2%), Polymetal (+21%), расписки TCS (+6,7%), ЦИАН (+5,9%), акции "Полюса" (+4,8%). Упали акции "Северстали" (-1,4%), префы "Башнефти" (-1,7%), акции "Газпрома" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Российские индексы Мосбиржи и РТС застопорили рост у линий сопротивления 2160 и 1130 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В четверг рынок РФ ждут финансовые результаты VK и "Распадской", при этом по факту публикации отчетностей по указанным бумагам, заметно выросшим в последние сессии, может пройти фиксация прибыли", — не исключает она.

В четверг индекс Мосбиржи снова может колебаться в коридоре 2100–2200 пунктов, прогнозирует Мильчакова из Freedom Finance Global.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 2090-2190 пунктов.