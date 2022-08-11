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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220811/837759186.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торгов в четверг умеренно растет по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,67%, до... ПРАЙМ, 11.08.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов в четверг умеренно растет по основным индексам, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,67%, до 2165,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1125,70 пункта.
Доллар снижается на 2 копейки, до 60,65 рубля.