МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов в четверг умеренно растет по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется на старте торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,67%, до 2165,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1125,70 пункта.

Доллар снижается на 2 копейки, до 60,65 рубля.