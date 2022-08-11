МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Расписки компании VK (ранее — Mail.ru Group) падают в цене больше чем на 3%, а минутами ранее — теряли почти 8% после выхода отчетности за прошлый квартал по МСФО, следует из данных Московской биржи. Выручка VK по МСФО выросла во втором квартале

К 10.10 мск расписки VK дешевеют на 3,12%, до 446,6 рубля. Минутами ранее они падали в цене на 7,7% до 425,4 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет сейчас на 0,99%.

Ранее в четверг компания раскрыла данные по МСФО за второй квартал. В частности, в сообщении указывалось, что скорректированный показатель EBITDA упал на 37% год к году — до 4,2 миллиарда рублей. А общий скорректированный чистый убыток компании составил 3,4 миллиарда рублей — преимущественно из-за эффекта курсовых разниц, пояснили в VK.

При этом выручка VK выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 32,8 миллиарда рублей.