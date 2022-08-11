МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг днём слабо снижаются в рамках коррекции после их активного роста в среду на повышении спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

По состоянию на 13.13 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,22%, до 7490 пунктов, французский CAC 40 — на 0,05%, до 6520,31 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 13686,89 пункта.

В среду минтруд США сообщил о том, что годовая инфляция в стране по итогам июля резко замедлилась — до 8,5% с 9,1%. При этом за июль потребительские цены вовсе не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%. Это привело к росту спроса на риск, о чем свидетельствовало ралли на американских и европейских фондовых рынках и падение курса доллара к другим основным мировым валютам.

"Очевидно, публикация новостей о потребительских ценах в США заставляет рынки реагировать позитивно. Тем не менее, период роста, скорее всего, продлится недолго", — сказала агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).