МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером закрепилась на уровне примерно в 1810 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать данные о замедлении роста цен в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,05 доллара, или на 0,28%, до 1 808,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,42% — до 20,448 доллара за унцию.

За предыдущие три торговые сессии роста золото суммарно подорожало на 1,2%, в понедельник золото начало торговаться на уровне ниже 1800 долларов, причем основной рост пришелся на понедельник и вторник.

В среду была опубликована статистика по инфляции в США за июль, которая показала замедление роста потребительских цен до 8,5% с 9,1% в июне, прогноз предполагал годовую инфляцию в 8,7%. Такие данные подкрепили ожидания того, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения ключевой ставки после двух увеличений на 75 базисных пунктов — в июне и июле.

В среду же динамика стоимости золота оказалась достаточно слабой, в то время как курс доллара заметно опустился, а дешевый доллар, в свою очередь, делает золото доступнее при покупке драгоценного металла в другой валюте.

"Трейдеры драгоценными металлами и валютные трейдеры придерживаются совершенного разного толкования последней статистики", — заявил агентству MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos). Если валютные рынки и акции посчитали статистику началом конца в борьбе с инфляцией, то гособлигации и золото в это не очень поверили, отметил эксперт.