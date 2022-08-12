МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики, инвесторы пытаются предугадать последующие действия ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Китай приостановил закупку мясной продукции у американской компании

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,16%, до 3276,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 2213,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,41%, до 20165 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,68%, до 7023,2 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,37%, до 28479,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,09%, до 2526,17 пункта.

В пятницу азиатские индексы торгуются разнонаправленно, в то время как инвесторы пытаются предугадать последующие действия ФРС США. Ранее, в среду, была опубликована статистика по инфляции в США за июль, которая показала замедление роста потребительских цен до 8,5% с 9,1% в июне. Аналитики прогнозировали годовую инфляцию в 8,7%. Статистика стала возможным признаком последующего смягчения политики Федрезерва, трейдеры начали полагать, что ФРС повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов.

Однако позже оптимистичные настроения сошли на нет на фоне комментариев членов ФРС о том, что уровень инфляции, несмотря на обнадеживающую статистику, остается высоким. Так, на неопределенности последующих действий Федрезерва американские биржи закрыли торги четверга разнонаправленно.

"После небольшого отпора со стороны ФРС Уолл-стрит начинает сомневаться, как скоро Федрезерв сможет перейти к более медленному повышению ставок", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.