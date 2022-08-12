МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) 12 августа обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных в отношении него ограничений. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Евро на Мосбирже завершил торги снижением

Ранее сообщалось, что Евросоюз 3 июня внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России.

"12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью иска является доказательство неправомерности и необоснованности включения НРД в санкционные списки Евросоюза, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.