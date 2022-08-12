МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики, инвесторы ожидают дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei завершил торги на максимуме за семь месяцев

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,15%, до 3276,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 2207,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,46%, до 20175,62 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,54%, до 7032,5 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 2,62%, до 28546,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 2527,94 пункта.

В среду была опубликована статистика по годовой инфляции в США, которая показала, что рост цен на потребительские товары в июле замедлился сильнее прогнозов — до 8,5% с 9,1%.

Это привнесло на рынки некоторый оптимизм — инвесторы ожидают смягчения монетарной политики ФРС США. По данным CME Group, 59,5% аналитиков предсказывают рост базовой ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75, как ожидалось ранее.

В то же время оптимизм слабеет. Ранее в интервью агентству Блумберг президент Федерального резервного банка (входит в ФРС США) Мэри Дейли сообщила, что ожидает более жестких монетарных мер в 2023 году и "допускает подъем базовой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре 2022 года, если это будет необходимо".