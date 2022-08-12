Азиатские фондовые биржи закрылись без единой динамики в ожидании дальнейших действий ФРС
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики, инвесторы ожидают дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,15%, до 3276,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 2207,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,46%, до 20175,62 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,54%, до 7032,5 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 2,62%, до 28546,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 2527,94 пункта.
В среду была опубликована статистика по годовой инфляции в США, которая показала, что рост цен на потребительские товары в июле замедлился сильнее прогнозов — до 8,5% с 9,1%.
Это привнесло на рынки некоторый оптимизм — инвесторы ожидают смягчения монетарной политики ФРС США. По данным CME Group, 59,5% аналитиков предсказывают рост базовой ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75, как ожидалось ранее.
В то же время оптимизм слабеет. Ранее в интервью агентству Блумберг президент Федерального резервного банка (входит в ФРС США) Мэри Дейли сообщила, что ожидает более жестких монетарных мер в 2023 году и "допускает подъем базовой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре 2022 года, если это будет необходимо".
https://1prime.ru/Financial_market/20220812/837775846.html