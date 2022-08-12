ПЕКИН, 12 авг — ПРАЙМ. В пятницу ряд крупнейших китайских компаний объявил о планах по началу делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи, госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг заявил, что компании приняли это решение исходя из "собственных деловых соображений". Global Times: Китай устал от шоу США с пошлинами

В пятницу китайское агентство экономической информации "Цайлянь" сообщило, что 12 августа китайские энергетические компании PetroChina и Sinopec, а также страховая компания China Life Insurance, Aluminum Corporation of China, Shanghai Petrochemical и ряд других компаний последовательно объявили о планах по началу делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг на официальном сайте в пятницу опубликовал заявление, в котором отмечается, что листинг и делистинг являются "обычными" процессами на рынке капитала. В ведомстве отметили, что будут поддерживать тесную связь с соответствующими регулирующими органами за границей, совместно защищая законные права и интересы компаний и инвесторов.

В заявлении также указывается, что соответствующие компании строго соблюдали правила рынка капитала США и нормативные требования, и решение об исключении из листинга "было принято исходя из их собственных деловых соображений".