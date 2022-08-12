МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу показывают рост, инвесторы продолжают оценивать, какие меры примет Федеральная резервная система (ФРС) США после данных о замедлении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

По состоянию на 15.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,39%, до 33 435 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 13 381,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4 229 пунктов.

"Данные продолжают накапливаться, и они указывают на то, что ситуация по инфляции изменилась. Федрезерву США больше не нужно применять монетарную политику экстренного торможения, и это хорошо", — приводит портал MarketWatch мнение управляющего партнера Harris Financial Group Джейми Кокса (Jamie Cox).

Важным событием этой недели стала статистика по изменению потребительских цен в США за июль. Как стало известно в среду, годовая инфляция в стране замедлилась сильнее ожиданий — до 8,5% при прогнозе в 8,7%. В июне инфляция составляла 9,1%, рекордные с ноября 1981 года.

Такие данные стали сигналом к тому, что регулятор может замедлить темпы повышения ставок после двух увеличений сразу на 75 базисных пунктов в июне и июле. По данным CME Group, 63,5% аналитиков ожидают ее повышения в сентябре на 50 базисных пунктов, до 2,75-3% годовых.