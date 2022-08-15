МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. ВВП Японии вырос во втором квартале хуже прогноза

По состоянию на 8.09 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,03%, до 3278,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2215,35 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,09%, до 20170 пунктов. Японский Nikkei 225 растет на 1,13%, до 28873 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7069,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 2527,94 пункта.

В понедельник азиатские индексы преимущественно растут, переняв настроение американских рынков, закрывшихся в пятницу ростом на оптимизме, вызванном данными о замедлившейся годовой инфляции в США, что стало для рынков сигналом о, возможно, более плавном ужесточении политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что означает "непредусмотренный" приток ликвидности на финансовые рынки.

"Все большее распространение получает версия о "мягкой посадке", которая набирает обороты после некоторого ослабления ценовых показателей, и некоторые интерпретируют это как возможность для ФРС снизить темпы повышения ставок", — сказал аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс.