Фондовые биржи АТР показывают рост в понедельник вслед за фондовыми рынками США
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,03%, до 3278,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2215,35 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,09%, до 20170 пунктов. Японский Nikkei 225 растет на 1,13%, до 28873 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7069,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 2527,94 пункта.
В понедельник азиатские индексы преимущественно растут, переняв настроение американских рынков, закрывшихся в пятницу ростом на оптимизме, вызванном данными о замедлившейся годовой инфляции в США, что стало для рынков сигналом о, возможно, более плавном ужесточении политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что означает "непредусмотренный" приток ликвидности на финансовые рынки.
"Все большее распространение получает версия о "мягкой посадке", которая набирает обороты после некоторого ослабления ценовых показателей, и некоторые интерпретируют это как возможность для ФРС снизить темпы повышения ставок", — сказал аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20220815/837784669.html