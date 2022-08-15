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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220815/837785695.html
Российский рынок акций слабо падает на старте торгов понедельника
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск опускается на 0,15%, до 2144,04,... ПРАЙМ, 15.08.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс ртс, индекс мосбиржи, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск опускается на 0,15%, до 2144,04, пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1111,04 пункта.
В лидерах снижения курсов акций из наиболее ликвидных эмитентов — "М.Видео" (-3,42%) и "СПБ Биржа" (-2,71%).