МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается после небольшого роста в начале торгов понедельника

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск опускается на 0,15%, до 2144,04, пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1111,04 пункта.

В лидерах снижения курсов акций из наиболее ликвидных эмитентов — "М.Видео" (-3,42%) и "СПБ Биржа" (-2,71%).