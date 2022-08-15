МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в понедельник утром растут примерно на 1% и держатся чуть выше отметки в 2180 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Евросоюз продолжает наполнять подземные хранилища российским газом

Пока сегодняшний ценовой минимум составляет 2181,2 доллара за тысячу кубометров (+1,3% к расчетной цене накануне — 2152,8 доллара), максимум — 2197 долларов за тысячу кубометров (+2%). По состоянию на 10.01 мск котировки растут на 1,4%, находятся вблизи 2183 долларов за тысячу кубометров.

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.