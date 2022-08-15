МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник заметно снижаются на признаках замедления китайской экономики, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-июль

По состоянию на 12.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,39%, до 33 587 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 13515 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4 260,75 пунктов.

На возможные проблемы в китайской экономике прежде всего указывает замедление темпов роста объёма производства крупных промышленных предприятий — в июле этот показатель составил 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста экономики связывают также со снижением спроса, вызванным жёсткими коронавирусными ограничениями китайского правительства.

Также о проблемах может косвенно свидетельствовать понижение учётной ставки. Ранее в понедельник центробанк Китая снизил ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 10 базисных пунктов — до 2,75% с 2,85%.

Инвесторы опасаются, что замедление китайской экономики означает начало спада в экономическом цикле и предвещает новые экономические проблемы в том числе в США, у которых огромный товарооборот с Поднебесной. "Если замедление роста китайской экономики не прекратится, то это вызовет дальнейшее снижение американских индексов", — приводит портал Market Watch мнение инвестиционного аналитика Flowbank SA Эсти Двека (Esty Dwek).