МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российские компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации депозитарных расписок в акции не позднее 19 августа, сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели, говорится в сообщении ЦБ. Центробанк: доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума

Российское законодательство обязало российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Однако из-за санкционных ограничений возникли сложности с проведением таких процедур, поэтому было принято решение об автоматической конвертации, которая позволяет инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру.

"Автоматическая конвертация депозитарных расписок начинается 15 августа. Российские эмитенты обязаны уведомить о запуске такого процесса депозитарий, где хранятся акции, на которые выпущены расписки, не позднее 19 августа 2022 года. Банк России рекомендовал компаниям раскрывать информацию о начале конвертации либо об обращении в правительственную комиссию в форме существенного факта", — пишет регулятор.

ЦБ напоминает, что в процессе автоматической конвертации все российские депозитарии, которые в настоящее время учитывают расписки, спишут их со счетов владельцев и зачислят вместо них акции российских эмитентов. "Со стороны держателей расписок никаких действий не требуется вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами. Весь процесс конвертации займет примерно 2,5-3 недели", — указал ЦБ.

При этом российские эмитенты, ранее получившие право сохранить депозитарные программы, вправе обратиться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям за разрешением либо не проводить автоматическую конвертацию, либо отложить ее сроки. Сделать это надо не позднее 17 августа этого года, добавили в Банке России.