МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Северсталь" запустила процесс конвертации депозитарных расписок (GDR) в обыкновенные акции, говорится в сообщении компании. "Татнефть" конвертирует американские депозитарные расписки в акции

"На основании направленного ПАО "Северсталь" уведомления депозитарий ПАО "Сбербанк" проведет автоматическую конвертацию ГДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, в обыкновенные акции ПАО "Северсталь" в порядке и сроки, которые установлены решением совета директоров Банка России от 22 июля 2022 года", — говорится в сообщении

Компания также сообщает, что для иностранных инвесторов возможна принудительная конвертация ГДР по заявлению их держателей, которое может быть направлено в депозитарий до 12 октября 2022 года.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).