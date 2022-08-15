МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" инициировала автоматическую конвертацию американских депозитарных расаписок (АДР) в обыкновенные акции, направил уведомление об этом депозитарию, следует из материалов компании. Российские компании могут конвертировать расписки до 11 октября

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

"Татнефть"… уведомила… Ситибанк как депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ, на котором учитываются обыкновенные акции… размещение и организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством… американских депозитарных расписок на обыкновенные акции… о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями соответствующего количества обыкновенных акций… "Татнефть" им. В.Д. Шашина (автоматической конвертации)", — говорится в сообщении компании.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании, основного контролирующего акционера у "Татнефти" нет.

"Татнефть" одной из первых среди российских компаний запустила торговлю ADR: зарегистрировала программу АДР первого уровня в 1996 году в США, в 1998 году — в Европе. АДР компании торговались на Лондонской фондовой бирже, депозитарий — Citibank N.A.