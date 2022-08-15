МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Интер РАО" инициировало автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок (GDR) в акции, направило уведомление об этом депозитарию, следует из материалов компании. "Татнефть" уведомила об автоматической конвертации расписок в акции

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но "Интер РАО" такого разрешения не получало.

"Направление ПАО "Интер РАО ЕЭС" в адрес банка-кастодиана (депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ) АО "Райффайзенбанк" уведомления о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций ПАО "Интер РАО" (осуществление автоматической конвертации)", — говорится в сообщении.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 гигаватта. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.