МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,25%, до 3284,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 2229,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,18%, до 20004 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,01%, до 28873,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7103,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2535 пунктов.

Во вторник индексы АТР в основном растут, перенимая динамику американских рынков, закрывшихся в понедельник ростом на 0,4-0,6% в ожидании ряда новостей. Так, в среду министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за июль, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,1% по сравнению с июнем. Также в среду выйдет протокол июльского заседания Федрезерва, где инвесторы будут искать возможные подсказки относительно дальнейших действий регулятора.

При этом некоторые аналитики отмечают, что индексы растут несмотря на множество рисков, одними из которых являются снижение ставки в Китае, рост числа заболевших коронавирусом и возможность рецессии в США.

"Похоже, неважно какие новости, просто есть огромный аппетит покупать акции. И продолжать покупать… Разговоры о том, что дно уже пройдено, кажутся несколько преждевременными", — прокомментировал ситуацию агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).