МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань снизился против доллара США до минимума за три месяца, так как неожиданное понижение ставок Народного банка Китая в понедельник усилило опасения относительно роста экономики страны. Центробанк: доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума

На континентальном рынке юань снизился против доллара на 0,47%, пара достигла максимума с 16 мая 6,7950, а на момент написания статьи торговалась по 6,7867.

"Отношение к юаню довольно сложное, поскольку рынки расценили понижение ставок как сигнал о негативных перспективах роста экономики Китая", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По словам аналитиков, дальнейшее расхождение траекторий денежно-кредитной политики в Китае и в США, а также напряженность вокруг Тайваня заставляют трейдеров хеджировать связанные с Китаем риски, что может оказывать давление на юань.

Оффшорный юань торговался относительно стабильно, а на предыдущей сессии доллар вырос до трехмесячного максимума 6,80 юаней.