МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром слабо растет по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают макроэкономические данные и ожидают новых шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Эксперт спрогнозировал падение доли валютных вкладов россиян

По состоянию на 10.21 мск курс евро к доллару снижается до 1,0135 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0160 доллара, курс доллара к иене растет до 133,75 иены со 133,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 106,73 пункта.

В понедельник стала известна статистика из Китая — темпы роста объема производства крупных промышленных предприятий в июле составили 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление экономики заставляет инвесторов опасаться глобальной рецессии и подогревает спрос на надежные активы, к которым относится и доллар.

Слабая динамика рынков объясняется тем, что инвесторы ожидают дальнейших шагов Федеральной резервной системы. "Мы считаем, что у Федрезерва в ближайшее время будет много работы", — сказала агентству Блумберг инвестиционный специалист JPMorgan Цзинь Юэцзюэ (Jin Yuejue). Она также отметила, что ФРС может уже на этой неделе намекнуть о своих дальнейших шагах.