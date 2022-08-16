МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно в плюсе вслед за биржами в США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе пробили 2500 долларов за тысячу кубов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3 277,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2 227,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сократился на 1,05%, до 19 830,52 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,22%, до 2 533,52 пункта пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 7 105,4 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,01%, до 28 868,91 пункта.

По итогам торгов понедельника основные американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом.

Вместе с тем среди трейдеров сохраняются некоторые экономические опасения. Днем ранее была опубликована статистика, которая показала более слабый рост промпроизводства в стране в июле, чем ожидалось. Кроме того, центробанк Китая понизил ставку, а китайское статбюро отметило, что риск стагфляции в мировой экономике возрастает.