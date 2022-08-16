МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Роснедра 30 сентября с помощью аукциона определят право на нефтегазоконденсатный участок недр Шестаковский в Иркутской области, с которым соседствуют участки "Газпрома" и "Иркутской нефтяной компании" (ИНК), следует из материалов ведомства. В Минприроды оценили вклад аукционов на пользование участками недр в бюджет

По данным материалов, начальная цена лота составляет 8,23 миллиона рублей. Площадь участка — 1810,1 квадратного километра. Перспективные (по категории D1) извлекаемые ресурсы нефти — 0,6 миллиона тонн, газа — 30,5 миллиарда кубометров, конденсата — 0,3 миллиона тонн. Прогнозные (по категории D2) ресурсы составляют 0,2 миллиона тонн нефти, 60,3 миллиарда кубометров газа.

"В непосредственной близости от участка недр Шестаковский на западе расположены три участка недр, предоставленные в пользование ПАО "Газпром", на севере Шестаковский участок граничит с участком недр, предоставленным ООО "Иркутская нефтяная компания", а на востоке — ООО "Антей", — сообщили РИА Новости в Роснедрах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 сентября. Лицензия на пользование предоставляется на 25 лет.