МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем снижается, инвесторы обращают внимание на слабую статистику по Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно упало в августе

По состоянию на 13.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,0131 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,016 доллара; курс доллара к иене рос до 134,15 иены со 133,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,25%, до 106,81 пункта.

Рынки оценивают опубликованную ранее во вторник макростатистику по еврозоне, в частности, по Германии. Так, доверие инвесторов к экономике Германии в августе достигло минимума с 2008 года, опустившись до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле. Аналитики ожидали, что показатель останется на отметке предыдущего месяца.

Вместе с тем дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 24,6 миллиарда евро с 26,3 миллиарда в мае. Эксперты предполагали дефицит на уровне 20 миллиардов евро.

Позднее в ходе торгов также ожидается статистика из США. Так, станут известны данные по числу новостроек в стране и данные по промышленному производству в июле. Аналитики полагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось до 1,54 миллиона с 1,559 миллиона в июне, а объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,3% к июню.