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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220816/837799786.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов
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https://россиясегодня.рф
. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 1 августа, следует из данных торговой площадки. К 14.18 мск индекс Мосбиржи растет на 1,61%, до 2200,01 пункта. ПРАЙМ, 16.08.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 1 августа, следует из данных торговой площадки.
К 14.18 мск индекс Мосбиржи растет на 1,61%, до 2200,01 пункта.