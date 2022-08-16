2022-08-16T14:20:00+03:00

2022-08-16T14:24:20+03:00

2022-08-16T14:20:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220816/837799786.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

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Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 1 августа, следует из данных торговой площадки. К 14.18 мск индекс Мосбиржи растет на 1,61%, до 2200,01 пункта. ПРАЙМ, 16.08.2022

индексы, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, российский рынок акций

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60