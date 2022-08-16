МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 1 августа, следует из данных торговой площадки.

К 14.18 мск индекс Мосбиржи растет на 1,61%, до 2200,01 пункта.