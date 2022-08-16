МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Электросетевые компании ФСК и "Россети" инициировали автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направили уведомление об этом депозитарию, следует из материалов обеих компаний. Сбербанк запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, у ФСК и "Россетей" такого разрешения не было.

"ПАО "Россети" направило в адрес АО "Райффайзенбанк", являющегося депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарных программ ПАО "Россети", уведомление о необходимости совершить действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", — говорится в сообщении "Россетей".

"ПАО "ФСК ЕЭС" направило в адрес АО "Райффайзенбанк", являющегося депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарных программ ПАО "ФСК ЕЭС", уведомление о необходимости совершить действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций ПАО "ФСК ЕЭС", — сообщила в свою очередь ФСК.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Под ее управлением 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 809 гигавольт-ампер. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества (88,04% уставного капитала).

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.