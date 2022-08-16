МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник слабо снижаются в ожидании инвесторами следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 14.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,03%, до 33 863 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 13 666,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 4 295,75 пунктов.

Снижение этих фьючерсов говорит о большей вероятности открытия в "красной" зоне сегодняшних основных фондовых торгов. Такие настроения связаны с тем, что рынки ожидают дальнейших действий ФРС — в среду выйдет протокол июльского заседания Федрезерва, на основании которого инвесторы попытаются предугадать следующий шаг регулятора. Пока для них негативом выступает ужесточение монетарной политики.

Многие аналитики считают, что ожидаемого смягчения политики ФРС США не произойдёт. "Снижение темпов роста инфляции не означает, что Федрезерв теперь должен замедлить скорость повышения учётной ставки, несмотря на то, что рынки ожидают именно этого", — сказал порталу Market Watch главный инвестиционный директор фирмы Cap Wealth Тим Пальяра (Tim Pagliara).