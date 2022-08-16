МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается и находится чуть выше отметки в 1790 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Цена на золото падает на ожиданиях следующего шага ФРС США

По состоянию на 17.33 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,55 доллара, или на 0,36%, до 1 791,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,65% — до 20,14 доллара за унцию.

Золото дешевеет после четырех недель роста, за которые драгоценный металл подорожал более чем на 5%, до 1815 долларов примерно с 1725 долларов. Несмотря на удешевление вторую торговую сессию подряд, золото в целом не растеряло достигнутый за это время рост.

"Тот факт, что золото не растеряло значительной части недавнего роста, может быть позитивным признаком в среднесрочной перспективе, хотя ему придется преодолеть то, что стало сильным барьером сопротивления на прошлой неделе", — приводит портал MarketWatch мнение старшего рыночного стратега Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).

Одним из главных факторов остается политика Федрезерва и данные по экономике США. В среду ожидается публикация протокола июльского заседания американского центробанка, в котором могут содержаться подсказки по дальнейшим шагам ЦБ по ставке. Решения ФРС США по монетарной политике влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото.