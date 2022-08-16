МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам вторника уверенно вырос на 2% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. "Акрон" запустил конвертацию расписок в обыкновенные акции

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал рост на 2%, до 2208,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,62%, до 1142,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 27 копеек, до 60,95 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 62,11 рубля.