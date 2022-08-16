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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220816/837803138.html
Российский рынок акций по итогам вторника вырос на два процента
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Российский рынок акций по итогам вторника уверенно вырос на 2% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал рост на... ПРАЙМ, 16.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам вторника уверенно вырос на 2% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал рост на 2%, до 2208,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,62%, до 1142,05 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 27 копеек, до 60,95 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 62,11 рубля.