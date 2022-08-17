Фондовые биржи АТР преимущественно растут в среду на ожиданиях роста экономики Китая
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают роста экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,28%, до 3287,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2237,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 20028 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,77%, до 2515,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,19%, до 7118,7 пункта, японский Nikkei 225 растет на 1,05%, до 29178 пункта.
В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается в основном позитивная динамика, рынки прибывают в ожидании роста экономики Китая, несмотря на нескончаемые ковидные ограничения, ожидая от китайского правительства каких-то мер в отношении ослабленного сектора недвижимости.
Кроме того, такие же ожидания и от экономики США, на основе корпоративной отчётности.
"Ожидания экономического роста в Китае и США, вероятно, останутся ключевыми для оценки опасений рецессии. Китайская политика "нулевой" заболеваемости коронавирусом — по-прежнему важный фактор, сдерживающий глобальный рост", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).
https://1prime.ru/Financial_market/20220817/837807109.html