МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают роста экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,28%, до 3287,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2237,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 20028 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,77%, до 2515,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,19%, до 7118,7 пункта, японский Nikkei 225 растет на 1,05%, до 29178 пункта.

В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается в основном позитивная динамика, рынки прибывают в ожидании роста экономики Китая, несмотря на нескончаемые ковидные ограничения, ожидая от китайского правительства каких-то мер в отношении ослабленного сектора недвижимости.

Кроме того, такие же ожидания и от экономики США, на основе корпоративной отчётности.

"Ожидания экономического роста в Китае и США, вероятно, останутся ключевыми для оценки опасений рецессии. Китайская политика "нулевой" заболеваемости коронавирусом — по-прежнему важный фактор, сдерживающий глобальный рост", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).