МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают роста экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти в Китае

Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,28%, до 3287,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2237,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 20028 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,77%, до 2515,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,19%, до 7118,7 пункта, японский Nikkei 225 растет на 1,05%, до 29178 пункта.

В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается в основном позитивная динамика, рынки прибывают в ожидании роста экономики Китая, несмотря на нескончаемые ковидные ограничения, ожидая от китайского правительства каких-то мер в отношении ослабленного сектора недвижимости.

Кроме того, такие же ожидания и от экономики США, на основе корпоративной отчётности.

"Ожидания экономического роста в Китае и США, вероятно, останутся ключевыми для оценки опасений рецессии. Китайская политика "нулевой" заболеваемости коронавирусом — по-прежнему важный фактор, сдерживающий глобальный рост", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).