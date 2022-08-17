МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Котировки цинка и алюминия на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) в среду продемонстрировали сильное укрепление, сообщило агентство Рейтер. Причиной этого стали опасения относительно перспектив предложения, вызванные новостями о сокращении производства в Европе и Китае. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на цинк на SHFE выросли на 4,6% и достигли 2-месячного максимума 25 935 юаней (3824,66 доллара США) за тонну. Позднее котировки утратили часть завоеванных позиций.

Во вторник котировки цинка на LME также резко выросли на сообщении Nyrstar о том, что один из крупнейших металлургических комбинатов Европы Budel в Нидерландах анонсировал приостановку производства с 1 сентября "до особого распоряжения".

В Nyrstar уже сократили добычу на 50% на трех цинковых заводах в Европе, тогда как в Glencore ранее в этом месяце предупредили, что "текущие объемы предложения электроэнергии и цены на энергоносители представляют значительную угрозу" для перспектив производства.

В то же время введенные властями Китая ограничения на потребление электроэнергии усиливают беспокойство относительно возможного дефицита предложения на рынке цветных металлов.

В китайской провинции Сычуань ограничили подачу электроэнергии на предприятия в период с 15 по 20 августа из-за самой сильной за последние 60 лет засухи, и это тормозит производство металлов, в том числе лития, алюминия и цинка.

Согласно прогнозу ANZ, в 2022 году вследствие проблем с поставками и роста спроса дефицит цинка на мировом рынке составит 750 000 тонн.

"На рынке царят бычьи настроения, так как события в Европе и Китае, вероятно, спровоцируют нехватку предложения и окажут повышательное давление на цены", — сказал один из трейдеров.

Фьючерсы на алюминий на SHFE выросли на 3,3%, до 18 570 юаней за тонну.

Котировки алюминия на LME в среду повысились на 1%, до 2415,50 долларов за тонну, цинк снизился на 0,7%, до 3657,50 доллара за тонну, медь подорожала на 0,1%, до 7984 долларов, тогда как олово упало на 0,9%, до 2144 долларов.