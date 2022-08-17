МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доллар в среду утром дорожает по отношению к другим основным мировым валютам, пока трейдеры реагируют на макроэкономические данные в ожидании следующих действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Эксперт спрогнозировал падение доли валютных вкладов россиян

По состоянию на 9.44 мск курс евро к доллару снижается до 1,0165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0169 доллара, курс доллара к иене растет до 134,48 иены со 134,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 106,51 пункта.

Объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,6% к июню, при этом аналитики ждали увеличения показателя лишь на 0,3%. При этом количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось до 1,446 миллиона.

Рынки также пребывают в ожидании протокола июльского заседания Федрезерва США, который будет опубликован позже в среду. Инвесторы рассчитывают найти в протоколе возможные подсказки относительно дальнейших действий регулятора.