МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в первый час торгов среды растут к расчетной цене вторника примерно на 1,5% и держатся выше 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Евросоюз заполнил подземные хранилища газа на 75%

Накануне цены перешагивали 2600 долларов, однако к закрытию торгов остановились на отметке 2345 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, торговались за 2349,6 доллара (-1,2% к расчетной цене вторника — 2378 долларов) и уже через несколько минут опустились до 2313,5 доллара (-2,7%), что пока остается ценовым минимумом дня. Однако чуть позже цены перешли к умеренному росту, максимально достигая в первый час торгов 2437,1 доллара (+2,5%). По состоянию на 9.58 мск газовые котировки растут на 1,4% и чуть превышают 2410 долларов.

Как заявлял РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. "Газпрому" предсказали рекордную выручку даже при сокращении экспорта

Также опрошенные агентством эксперты отмечали, что проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток" продолжают оказывать давление на стоимость газовых фьючерсов, и этот фактор остается ключевым драйвером роста цен.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.