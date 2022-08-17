МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 растет в среду, причем акции банковского сектора были в лидерах после того, как инфляция впервые за четыре десятилетия достигла двузначных цифр, что подстегнуло ставки на активные действия Банка Англии по усмирению растущих цен, сообщило агентство Рейтер.

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Российский рынок акций растет в начале торгов среды

На момент написания обзора индекс "голубых фишек" прибавил 0,1%, а индекс FTSE 250 компаний средней капитализации поднялся на 0,2%.

Британский фунт немного укрепился после того, как официальные данные показали, что инфляция потребительских цен в июле подскочила до более высокого, чем ожидалось, уровня 10,1%, самого высокого с февраля 1982 года, по сравнению с годовыми темпами 9,4% в июне. Это усилило давление на домохозяйства.

Трейдеры теперь считают, что вероятность повышения ставки Банком Англии на полпроцента в сентябре превышает 85%.

Индекс банковского сектора Великобритании вырос на 0,5%, при этом бумаги Barclays прибавили 1,4%.

Котировки акций Carnival Plc выросли на 5,3% после того, как Carnival Cruise Line заявила, что активность бронирования почти удвоилась по сравнению с доковидными уровнями после того, как компания объявила о смягчении требований к тестированию пассажиров на COVID-19.

Акции Cineworld упали в цене на 39,1% после того, как вторая по величине в мире сеть кинотеатров предупредила, что посещаемость ее залов, вероятно, будет ниже ожидаемого до ноября из-за ограниченного выпуска фильмов.