МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 растет в среду, причем акции банковского сектора были в лидерах после того, как инфляция впервые за четыре десятилетия достигла двузначных цифр, что подстегнуло ставки на активные действия Банка Англии по усмирению растущих цен, сообщило агентство Рейтер. Российский рынок акций растет в начале торгов среды

На момент написания обзора индекс "голубых фишек" прибавил 0,1%, а индекс FTSE 250 компаний средней капитализации поднялся на 0,2%.

Британский фунт немного укрепился после того, как официальные данные показали, что инфляция потребительских цен в июле подскочила до более высокого, чем ожидалось, уровня 10,1%, самого высокого с февраля 1982 года, по сравнению с годовыми темпами 9,4% в июне. Это усилило давление на домохозяйства.

Трейдеры теперь считают, что вероятность повышения ставки Банком Англии на полпроцента в сентябре превышает 85%.

Индекс банковского сектора Великобритании вырос на 0,5%, при этом бумаги Barclays прибавили 1,4%.

Котировки акций Carnival Plc выросли на 5,3% после того, как Carnival Cruise Line заявила, что активность бронирования почти удвоилась по сравнению с доковидными уровнями после того, как компания объявила о смягчении требований к тестированию пассажиров на COVID-19.

Акции Cineworld упали в цене на 39,1% после того, как вторая по величине в мире сеть кинотеатров предупредила, что посещаемость ее залов, вероятно, будет ниже ожидаемого до ноября из-за ограниченного выпуска фильмов.