МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" инициировал автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направил уведомление об этом депозитарию — "Райффайзенбанку", следует из материалов компании. "Газпром нефть" уведомила об автоматической конвертации ADR в акции

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы.

"Аэрофлот" в мае сообщал, что прекратит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже, их держатели имеют право конвертировать расписки в обыкновенные акции компании.

"ПАО "Аэрофлот" уведомляет АО "Райффайзенбанк" о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями депозитарных расписок ПАО "Аэрофлот", права на которые учитываются в депозитарии АО "Райффайзенбанк", соответствующего распискам количества обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот", — говорится в материалах.