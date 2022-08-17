МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного старта торгов и роста на 2% во вторник, следует из данных Московской биржи. "Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" об автоматической конвертации расписок

Индекс Мосбиржи к 11.51 мск снижается на 0,39%, до 2199,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1134,16 пункта. Утром индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,76% — до2225,05 пункта.

Также снижаются индексы нефти и газа – на 0,44%, индекс металлов и добычи – на 0,37%, потребительского сектора – на 0,21% и индекс строительных компаний – на 0,06%. В лидерах снижения котировок среди эмитентов — акции "Газпрома" (-1,74%), ГМК "Норильский никель" (-1,33%), "Полюса" (-1,42%), "Роснефти" (-1,26%).

"Индекс Московской биржи сегодня достиг максимума с начала месяца. Возможно, инвесторы начали фиксировать прибыль по достижении индексом верхней границы бокового коридора. Важных новостей по рынку сегодня не публикуются, корпоративные события не отыгрываются. Рынок снижается вслед за бумагами Сбербанка, ГМК и "Полюса", которые в лидерах падения среди "голубых фишек", — сказал РИА Новости заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Я не ожидаю большой коррекции сегодня, индекс Мосбиржи, на мой взгляд, удержится вблизи отметки 2200 п. Важна динамика завтра: если рынок продемонстрирует снижение по широкому спектру бумаг, очень вероятно, что коррекция продолжится с целью 2050 пунктов через одну-две недели", — добавляет он.