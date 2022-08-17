МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду днём снижаются на негативных макроэкономических данных, следует из данных торгов. В Германии сообщили о нехватке газа без российских поставок

По состоянию на 13.02 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,31%, до 7512,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 6567,17 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 13800,32 пункта.

Годовая инфляция Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1% с 9,4% месяцем ранее, едва не достигнув показателя февраля 1982 года (10,2%). За июль потребительские цены выросли на 0,6%.

Кроме того, в среду была опубликована статистика ВВП еврозоны. Экономика в прошлом квартале в годовом выражении выросла на 3,9%, в то время как аналитики ожидали 4%. В квартальном выражении ВВП вырос на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,7%.

Данные об ускорении инфляции и замедлении экономического роста подогревают опасения инвесторов по поводу рецессии. Опрос агентства Блумберг показал, что аналитики теперь считают экономический спад продолжительностью в два квартала подряд более вероятным, чем его отсутствие — вероятность составляет 60%.