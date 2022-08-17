2022-08-17T14:09:28+03:00
2022-08-17T14:09:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220817/837811433.html
СМИ: доллар снова подорожал в украинских обменниках
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https://россиясегодня.рф
. Доллар снова подорожал в обменниках на Украине, банки подняли курс в среднем на 40-50 копеек, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "На Украине снова подорожал... ПРАЙМ, 17.08.2022
валюта, рынки, экономика, новости, украина, гривна, доллар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доллар снова подорожал в обменниках на Украине, банки подняли курс в среднем на 40-50 копеек, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"На Украине снова подорожал наличный доллар и взял психологическую отметку 41 грн/$. Валютные курсы в своих кассах подняли банки в среднем на 40-50 копеек", — говорится в Telegram-канале издания.
В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.
Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.