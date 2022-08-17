МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доллар снова подорожал в обменниках на Украине, банки подняли курс в среднем на 40-50 копеек, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ

"На Украине снова подорожал наличный доллар и взял психологическую отметку 41 грн/$. Валютные курсы в своих кассах подняли банки в среднем на 40-50 копеек", — говорится в Telegram-канале издания.

В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.

Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.