МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ПАО "Полюс" запустило процесс автоматической конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" об автоматической конвертации расписок

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.

"ПАО "Полюс" уведомляет о начале процедуры автоматической конвертации депозитарных расписок компании в обыкновенные акции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких действий со стороны владельцев депозитарных расписок не требуется. Конвертация производится автоматически — в результате депозитарные расписки спишут со счетов инвесторов, зачислив вместо них соответствующее количество акций.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.