МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды уменьшается на 0,56% по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и коррекции после роста предыдущих сессий, также дополнительное давление оказывает внешний фон в преддверии публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. "Полюс" запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижается на 0,56%, до 2196,01 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,33%, до 1145,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 53 копейки, до 60,37 рубля, евро — на 84 копейки, до 61,27 рубля.

"В начале сессии российский рынок совершил рывок вверх, индекс Мосбиржи обновил месячную вершину, индекс РТС — двухнедельную, но вскоре фондовые индикаторы резко снизились. Затем произошел коррекционный отскок. Индекс Мосбиржи выглядит более слабо из-за укрепления рубля", — замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он добавил, что российский рынок акций лишь немного скорректировал мощную волну роста предыдущей сессии и не спешит развивать нисходящее движение. Поддержку акциям российского рынка оказывает их перепроданность в предыдущие недели, вызванная опасениями допуска дружественных нерезидентов к торгам, а также старта расконвертации депозитарных расписок.

Джон Волш из Альфа-банка считает, что в среду рынок корректируется в преддверии публикации протокола июльского заседания ФРС США, который, вероятно, отражает более "ястребиную" позицию ФРС перед выходом данных CPI на прошлой неделе, которые показывают, что инфляция достигла своего пика.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,1% — до 92,43 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-7,1%), Qiwi (-3,97%), "Газпрома" (-2,2%), "Алросы" (-1,55%), АФК "Системы" (-1,53%), МКБ (-1,53%), "Полюса" (-1,4%), "Лукойла" (-1,31%), "Роснефти" (-0,88%).

Хуже рынка, по мнению Владимира Лящука из Промсвязьбанка, выглядит нефтегазовый сектор, где после роста накануне корректируются акции "Лукойла", "Роснефти". "Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" об автоматической конвертации расписок

"Акции "Газпрома" теряют около 2% — инвесторы оценивают предварительные данные о сокращении добычи газа на 13,2% и падении экспорта в дальнее зарубежье на 36,2%. Цены на газ в Европе высоки, но "Газпром" не продает на споте, и сократил прокачку по долгосрочным контрактам", — отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

Он добавил, что США, ЕС и Канада призвали присвоить российским алмазам статус "кровавых" в рамках Кимберлийского процесса. Акции "Алросы" теряют в стоимости, несмотря на то, что эта инициатива, скорее всего, не получит развития из-за невозможности преодолеть вето Белоруссии, Китая и самой России. Кроме того, за такую резолюцию вряд ли проголосует Индия, по мнению эксперта, ограночный бизнес которой может сильно пострадать.

В секторе IT Лящук обращает внимание на расписки ЦИАН, которые после роста в предыдущие сессии сегодня корректируются на 1,2% на фоне публикации финансового отчета за второй квартал, согласно которому компания увеличила выручку на 31% в годовом выражении, но продемонстрировала убыток размере 433 миллионов рублей.

Лидеры роста котировок — акции Polymetal (+5,19%), "М.Видео" (+3,95%), ДВМП (+2,17%), "Новатэка" (+1,4%), "Магнита" (1,01%), расписки VK (+1,4%).

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" уточняет, что бумаги Polymetal показывают рост без фундаментальных новостей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок и российского рынка способны данные Минэнерго США по запасам и добыче нефти. Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США

Ночная статистика Американского института нефти показала снижение запасов нефти, которое немного превысило прогноз. Если сегодняшние данные окажутся лучше ожиданий, это может привести к формированию более устойчивого восстановления нефтяных цен, что окажет поддержку рублевым активам", — прогнозирует Бабин.

Лящук ожидает, что во второй половине текущей недели индекс Мосбиржи будет находится в диапазоне 2200-2220 пунктов с попытками пробоя его нижней границы. "Лучше рынка могут выглядеть акции "Новатэка" на фоне ожиданий продолжения роста мировых цен на газ", — дополнил он.