МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 8 по 15 августа на 0,07%, или 4 копейки, до 54,47 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Цена на бензин в России за июль цена снизилась в среднем на 0,05%

В среднем стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,59 рубля за литр. В частности, марка Аи-92 подорожала на заправках на 0,02% (1 копейку), до 47,18 рубля. Литр Аи-95 стоил 51,25 рубля, что на 0,04% (2 копейки), дороже, чем на предыдущей неделе. Цена бензина Аи-98 также выросла — на 0,03% (2 копейки), до 60,17 рубля.

Рост цен на бензин за неделю был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Тыве – на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской и Вологодской областях – на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

С начала года к 15 августа цена бензина в России в среднем выросла на 0,4% (в частности, стоимость Аи-92 не изменилась, Аи-95 — подорожал на 0,4%, Аи-98 — на 1,5%), а дизельного топлива — на 1,7%.

Производство бензина в России с 8 по 14 августа выросло на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 866,8 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 4,8%, до 1,568 миллиона тонн.