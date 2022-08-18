МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена золота в четверг утром незначительно поднимается, в то время как инвесторы пытаются предсказать темпы ужесточения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на символические 1,35 доллара, или на 0,08%, до 1778,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,5% — до 19,633 доллара за унцию.

В четверг утром внимание инвесторов обращено на данные протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, проведенного 26-27 июля. В документе, опубликованном накануне вечером, отмечено, что часть участников считает уместным замедление темпа повышения учётной ставки. При этом другие участники заседания полагают, что когда ставка достигнет высоких значений, ее не следует затем снижать.

Золото чувствительно к монетарной политике, в особенности в США, хотя бы потому, что это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.