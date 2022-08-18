Котировки алюминия выросли на Шанхайской бирже в четверг на фоне сокращения предложения
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже в четверг выросли на фоне сокращения предложения в условиях повышения цен на энергоносители, сообщило агентство Рейтер. Между тем перспективы снижения спроса ограничивают потенциал роста цен.
Около 04.03 по Гринвичу сентябрьские фьючерсы на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 0,7%, до 18 630 юаней (2744,83 доллара) за тонну.
В Norsk Hydro в среду сообщили, что закроют алюминиевый завод в Словакии к концу сентября. В последнее время производство цветных металлов в Европе сокращается на фоне высоких цен на энергоносители.
Производство алюминия требует наиболее высоких затрат электроэнергии по сравнению с другими цветными металлами.
Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, упали до 276 875 тонн с 1,97 млн тонн в марте 2021 года. Запасы алюминия на складах Шанхайской фьючерсной биржи с марта сократились почти вдвое.
Ограничение потребления электроэнергии в Китае на фоне очень жаркой погоды вызвало сомнения в устойчивости предложения цветных металлов.
Производитель алюминия Henan Zhongfu Industrial приостановил производство, так как в провинции Сычуань ограничили потребление электроэнергии промышленными потребителями, чтобы обеспечить достаточное предложение для домохозяйств. Производство алюминия в Чунцине также немного сократилось.
Укрепление доллара, делающее деноминированные в американской валюте цветные металлы более дорогими для держателей других валют, повышение процентных ставок и перспективы замедления мирового спроса ограничивают потенциал роста котировок.
Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,3%, до 2403,50 доллара за тонну. Котировки опустились примерно на 40% с максимума, достигнутого в марте.
"Мы пока не ожидаем падения цен к уровням, наблюдавшимся до пандемии, однако котировки, вероятно, останутся под давлением в 3-м квартале 2022 года", — отметили в Fitch Solutions.
В Fitch Solutions повысили прогноз по средней цене алюминия в 2022 году с 2850 до 3000 долларов за тонну и понизили прогноз на 2023 год с 2800 до 2700 долларов за тонну.
Между тем цены на алюминий в ближайшие годы могут остаться высокими на фоне перехода к "зеленой" экономике, добавляют в Fitch. Предложение в краткосрочной перспективе может сократиться на фоне постоянно высоких цен на энергоносители, а в более долгосрочной перспективе — ввиду снижения предложения из России, заключили в компании.
Трехмесячные фьючерсы на цинк на LME снизились в цене на 1,1%, до 3473,50 доллара за тонну, а котировки меди упали на 0,4%, до 7895,50 доллара за тонну.
https://1prime.ru/Financial_market/20220818/837819920.html