МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже в четверг выросли на фоне сокращения предложения в условиях повышения цен на энергоносители, сообщило агентство Рейтер. Между тем перспективы снижения спроса ограничивают потенциал роста цен. Цена золота остается стабильной на ожиданиях ужесточения политики ФРС США

Около 04.03 по Гринвичу сентябрьские фьючерсы на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 0,7%, до 18 630 юаней (2744,83 доллара) за тонну.

В Norsk Hydro в среду сообщили, что закроют алюминиевый завод в Словакии к концу сентября. В последнее время производство цветных металлов в Европе сокращается на фоне высоких цен на энергоносители.

Производство алюминия требует наиболее высоких затрат электроэнергии по сравнению с другими цветными металлами.

Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, упали до 276 875 тонн с 1,97 млн тонн в марте 2021 года. Запасы алюминия на складах Шанхайской фьючерсной биржи с марта сократились почти вдвое.

Ограничение потребления электроэнергии в Китае на фоне очень жаркой погоды вызвало сомнения в устойчивости предложения цветных металлов.

Производитель алюминия Henan Zhongfu Industrial приостановил производство, так как в провинции Сычуань ограничили потребление электроэнергии промышленными потребителями, чтобы обеспечить достаточное предложение для домохозяйств. Производство алюминия в Чунцине также немного сократилось.

Укрепление доллара, делающее деноминированные в американской валюте цветные металлы более дорогими для держателей других валют, повышение процентных ставок и перспективы замедления мирового спроса ограничивают потенциал роста котировок. Фондовые биржи АТР снижаются

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,3%, до 2403,50 доллара за тонну. Котировки опустились примерно на 40% с максимума, достигнутого в марте.

"Мы пока не ожидаем падения цен к уровням, наблюдавшимся до пандемии, однако котировки, вероятно, останутся под давлением в 3-м квартале 2022 года", — отметили в Fitch Solutions.

В Fitch Solutions повысили прогноз по средней цене алюминия в 2022 году с 2850 до 3000 долларов за тонну и понизили прогноз на 2023 год с 2800 до 2700 долларов за тонну.

Между тем цены на алюминий в ближайшие годы могут остаться высокими на фоне перехода к "зеленой" экономике, добавляют в Fitch. Предложение в краткосрочной перспективе может сократиться на фоне постоянно высоких цен на энергоносители, а в более долгосрочной перспективе — ввиду снижения предложения из России, заключили в компании.

Трехмесячные фьючерсы на цинк на LME снизились в цене на 1,1%, до 3473,50 доллара за тонну, а котировки меди упали на 0,4%, до 7895,50 доллара за тонну.