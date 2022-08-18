МОСКВА, 18 августа — ПРАЙМ. В среду котировки природного газа снизились примерно на 1% с 14-летнего максимума на прогнозах менее жаркой погоды и менее высокого, чем ожидалось ранее, спроса на системы кондиционирования в ближайшие две недели, сообщило агентство Reuters. Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг

Цены немного снизились, несмотря на сокращение суточного объема добычи, более жаркую, чем обычно, погоду на Западном побережье и в Техасе, а также вопреки росту мировых цен на газ к рекордным уровням.

Кроме того, продолжающаяся приостановка работы СПГ-терминала Freeport также оказывает понижательное давление на рынок природного газа.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в США в среду завершили торги снижением на 8,5 цента, или на 0,9%, до 9,244 доллара за млн БТЕ. Во вторник котировки завершили торги на максимуме с августа 2008 года.

За истекший период года котировки ближайших контрактов на природный газ подскочили примерно на 145%. В Европе и Азии газ торговался по 69 долларов и 57 долларов соответственно.

Позже в четверг выйдет еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам газа. Ожидается, что запасы в подземных хранилищах (ПХГ) США на отчетной неделе выросли слабее обычного.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в США на неделе 6-12 августа увеличились на 34 млрд кубических футов. Год назад они выросли на 46 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +47 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США составил 2,535 трлн кубических футов. Это на 12,2% ниже по сравнению со средним 5-летним показателем.