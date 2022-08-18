МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Британский банк Barclays подтвердил РИА Новости корректность сообщений о возобновлении им торговли российскими облигациями. Deutsche Bank не прокомментировал возобновление торговли облигациями России

"Никаких (дополнительных — ред.) комментариев от Barclays. Сообщение FT (газеты Financial Times — ред.) корректно", — сказала агентству сотрудница пресс-службы банка Элли Остин.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JP Morgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.

При этом, по данным Financial Times, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.